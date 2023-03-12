Дети принца Гарри могут остаться без приглашения на коронацию Карла III

Дети принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, пока не получили приглашение на коронацию короля Карла III. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

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Коронацию Карла III и его супруги Камиллы планируют провести 6 мая.

«Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию», — говорится в публикации The Telegraph.

Ранее газета со ссылкой на представителя принца Гарри и его супруги Меган Маркл указала, что пара приглашена на коронацию Карла III.

Как говорится на сайте Букингемского дворца, трехлетний принц Арчи на шестом месте в порядке престолонаследия, а его младшая сестра Лилибет — на седьмом.

Агентство напоминает, что принц Гарри и Меган Маркл три года назад покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года супруги дали интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в постоянном давлении, безразличии и даже притеснении.