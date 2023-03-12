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40 минут назад

Дети принца Гарри могут остаться без приглашения на коронацию Карла III

Елена Прошина

Дети принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, пока не получили приглашение на коронацию короля Карла III. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

Дети принца Гарри могут остаться без приглашения на коронацию Карла III
Фото: ТАССТАСС

Коронацию Карла III и его супруги Камиллы планируют провести 6 мая.

«Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию», — говорится в публикации The Telegraph.

Ранее газета со ссылкой на представителя принца Гарри и его супруги Меган Маркл указала, что пара приглашена на коронацию Карла III.

Как говорится на сайте Букингемского дворца, трехлетний принц Арчи на шестом месте в порядке престолонаследия, а его младшая сестра Лилибет — на седьмом.

Агентство напоминает, что принц Гарри и Меган Маркл три года назад покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года супруги дали интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в постоянном давлении, безразличии и даже притеснении.

Ранее принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены его семьи. Он напомнил, что его мать, принцесса Диана, испытывала то же самое.

В мире,принц Гарри,
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