В Израиле вспыхнули массовые протесты

В Израиле на протестную акцию вышли около 500 тысяч человек. Люди недовольны предстоящей судебной реформой. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов, передает РИА Новости.

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В сообщении уточняется, что организаторы протестов сообщили об участии в общенациональных демонстрациях по всему Израилю более 500 тысяч человек. В акциях протеста в Тель-Авиве участвуют почти 250 тысяч человек.

До этого газета Jerusalem Post сообщала, что в демонстрациях в Израиле участвуют около 250 тысяч человек.

Граждане Израиля выступают против проводимой правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху судебной реформы уже десятую неделю подряд. Новый законопроект предполагает ограничение влияния Верховного суда на процесс принятия базовых законов, а также предоставляет парламентариям возможность оспаривать решения Верховного суда и передает контроль над процедурой назначения судей правительству.