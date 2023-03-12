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27 минут назад

В Израиле вспыхнули массовые протесты

Елена Прошина

В Израиле на протестную акцию вышли около 500 тысяч человек. Люди недовольны предстоящей судебной реформой. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов, передает РИА Новости.

В Израиле вспыхнули массовые протесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении уточняется, что организаторы протестов сообщили об участии в общенациональных демонстрациях по всему Израилю более 500 тысяч человек. В акциях протеста в Тель-Авиве участвуют почти 250 тысяч человек.

До этого газета Jerusalem Post сообщала, что в демонстрациях в Израиле участвуют около 250 тысяч человек.

Граждане Израиля выступают против проводимой правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху судебной реформы уже десятую неделю подряд. Новый законопроект предполагает ограничение влияния Верховного суда на процесс принятия базовых законов, а также предоставляет парламентариям возможность оспаривать решения Верховного суда и передает контроль над процедурой назначения судей правительству.

Ранее президент Израиля Ицхак Херцог в телевизионном обращении к населению заявил, что стране необходимо отказаться от юридической реформы. Он уже выступал перед согражданами в экстренном телеобращении, предлагая план из пяти пунктов для изменения проекта реформы юридической системы.

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