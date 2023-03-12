Саудовская Аравия задумалась о покупке сотни самолетов Boeing

По словам источников, знакомых с ситуацией, данные авиалайнеры войдут в парк новой национальной авиакомпании страны. Предположительно, речь идет о 100 самолетах, включая широкофюзеляжные реактивные лайнеры, которые часто используются в международных рейсах на дальние расстояния.

Сумма сделки составит 35 миллионов долларов. Как отмечает издание, данный контракт создаст или поддержит десятки тысяч рабочих мест в США. Ожидается, что о сделке и запуске нового авиаперевозчика будет объявлено в воскресенье, 12 марта. В то же время другие собеседники WSJ отметили, что окончательные сроки еще не определены. Кроме того, на контракт претендовала компания Airbus, поэтому не исключено, что сделка с Boeing может сорваться.