Кличко: в Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице «в полном объеме» восстановили работу централизованного теплоснабжения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам чиновника, коммунальщики еще работают над удалением воздуха из систем отопления отдельных домов, тем не менее теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.

Он также сообщил, что электро- и водоснабжение в городе «функционируют в штатном режиме».

9 марта сообщалось о взрывах в Киевской, Одесской, Харьковской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Агентство Reuters со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного писало, что на территории Украины взорвалась 81 ракета и беспилотники, в том числе, 20 крылатых «Калибров» и шесть гиперзвуковых «Кинжалов».

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.