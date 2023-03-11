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3 минуты назад

Папа Римский сообщил о беспокойстве в мире из-за Украины

Lenta.ru

Папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан предпринимает дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он сообщил в беседе с изданием La Nación.

Папа Римский сообщил о беспокойстве в мире из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В данный момент Ватикан делает некие вещи более дипломатического характера, чтобы посмотреть, можно ли чего-то добиться», — сказал понтифик.

При этом он уточнил, что речь не идет о мирном плане. Однако, подчеркнул Папа Римский, у Ватикана есть «желание служить миру».

Он добавил, что кризис вокруг Украины тревожит лидеров многих государств, в частности, премьер-министра Индии Нарендру Моди.

«А Моди — уравновешенный человек, который прекрасно может призвать к диалогу обоих», — отметил понтифик.

Ранее Папа Римский выразил готовность поехать в Киев при условии, что он также посетит Москву. Кроме того, он высказался о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Ватикане, посчитав ее маловероятной.

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