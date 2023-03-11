В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
25 минут назад

Папа Римский допустил пересмотр обета безбрачия для католических священников

ТАССиещё 1

Папа Римский Франциск допускает возможность пересмотра обета безбрачия для католических священников, но не считает, что его отмена приведет к увеличению числа священнослужителей.

Папа Римский допустил пересмотр обета безбрачия для священников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Целибат - это временное предписание, это не вечное, как посвящение в священники, это - дисциплина", - сказал понтифик в субботу в интервью аргентинскому порталу Infobae. Он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли быть пересмотрена такая практика. "Не думаю", - ответил Франциск на вопрос, может ли отмена целибата привлечь больше новых священнослужителей. "В католической церкви восточного обряда есть женатые священники. У нас здесь в курии есть один, у которого есть жена, сын. Нет никакого противоречия. Целибат в западной церкви - временное предписание", - сказал понтифик. Он также признал, что Ватикан слишком привержен мужской культуре, и к этому может вести целибат, но священник, "который не умеет работать с женщинами, незрел".

Вопрос об обете безбрачия давно поднимается в Римско-католической церкви, в том числе из-за нехватки священнослужителей. Особенно остро стоит вопрос в удаленных зонах. Так, на синоде по Амазонии, прошедшем в Ватикане в 2019 году, обсуждался вопрос о рукоположении в священники женатых "умудренных и праведных" мужчин. Однако решение принято не было.

Видящие во Франциске "реформатора" церкви также ожидают от него большего допуска женщин ко служению. Однако в этом вопросе понтифик, который в понедельник отметит 10-летие своего избрания на папский престол, придерживается достаточно консервативного видения. Он неоднократно говорил о важнейшей роли женщины в церкви, начиная с фигуры Богоматери. Он также постепенно вводит женщин на руководящие посты церковных организаций, в том числе управленческих. Однако речи о посвящении женщин в сан в Римско-католической церкви не идет.

В мире,Общество,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий