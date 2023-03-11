Папа Римский допустил пересмотр обета безбрачия для священников

"Целибат - это временное предписание, это не вечное, как посвящение в священники, это - дисциплина", - сказал понтифик в субботу в интервью аргентинскому порталу Infobae. Он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли быть пересмотрена такая практика. "Не думаю", - ответил Франциск на вопрос, может ли отмена целибата привлечь больше новых священнослужителей. "В католической церкви восточного обряда есть женатые священники. У нас здесь в курии есть один, у которого есть жена, сын. Нет никакого противоречия. Целибат в западной церкви - временное предписание", - сказал понтифик. Он также признал, что Ватикан слишком привержен мужской культуре, и к этому может вести целибат, но священник, "который не умеет работать с женщинами, незрел".