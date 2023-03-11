Шансы Эрдогана на переизбрание оценили

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана высокие шансы переизбраться на новый срок на предстоящих выборах главы государства. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Он оценил перспективы политических сил в стране.

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Дата назначена

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Турецкий лидер подписал указ о проведении очередного голосования 14 мая. В стране началась официальная подготовка к выборам. По словам Станислава Тарасова, Эрдогану выгодно было назначить дату как можно раньше.

«Эрдоган пытался сократить сроки, потому что были предложения перенести выборы на сентябрь, а после землетрясения вообще было предложение перенести их на следующий год. Эрдогана это не устраивало, потому что оппозиция могла выстроить сценарий своих действий, а [сейчас] оппозиция оказалась раздроблена. Только в самый последний момент была выдвинута кандидатура КемаКемаля Кылычдароглу, лидера НароНародно-республиканской партии», — объяснил он.

Кандидаты

Единственным соперником действующего лидера за пост главы государства в нынешней гонке стал 74-летний кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Их политические интересы отличаются, отметил политолог.

«Эрдоган выступает с общенациональными идеями, большой геополитикой, Кылычдароглу с кемализмом в фарватере Запада и НАТОНАТО, очень осторожно относится к отношениям с Россией», — сказал он.

Перспективы Эрдогана

Серьезным фактором, негативно влияющим на внутриполитические события, стало землетрясение. Однако в то же время эта трагедия смогла объединить турок вокруг Эрдогана, полагает Станислав Тарасов.

При этом политолог убежден, что эпоха монополии партии Эрдогана — Партии справедливости и развития, — выступающей раньше в качестве единственной политической силы, способной сформировать одно партийное правительство, ушла в прошлое.