Президент Молдавии Майя Санду допускает, что во время протеста в Кишинёве 12 марта возможны беспорядки.

«Такие риски (дестабилизации. — RT) существуют всегда. Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем», — цитирует её РИА Новости.

Санду выразила уверенность, что полиция сможет держать ситуацию под контролем.

По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.