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40 минут назад

В Париже произошли столкновения полиции с демонстрантами

Илья Родин

В Париже во время общенациональной акции протеста против пенсионной реформы произошли столкновения полиции с демонстрантами. Об этом пишет РИА «Новости».

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Париже
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что в субботу, 11 марта, в Париже проходит очередная забастовка против повышения пенсионного возраста. В ней принимают участие десятки тысяч человек. В том числе сотрудники медицинских учреждений, учителя, общественные активисты, работники транспортной и энергетической отраслей.

По данным агентства, акция проходила мирно до тех, пока радикалы, которые также приняли в ней участие, не начали бросать в полицейских бутылки, камни и петарды.

Силовики были вынуждены применить в ответ спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

Во Франции начали забастовку против пенсионной реформы

Уточняется, что в настоящий момент наиболее активные стычки между правоохранителями и манифестантами происходят на площади Бастилии. Силовики применяют слезоточивый газ и дубинки с тем, чтобы оттеснить толпу.

Ранее столкновения между полицией и манифестантами наблюдались в Париже 19 и 31 января.

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