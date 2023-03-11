Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Париже

В Париже во время общенациональной акции протеста против пенсионной реформы произошли столкновения полиции с демонстрантами. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в субботу, 11 марта, в Париже проходит очередная забастовка против повышения пенсионного возраста. В ней принимают участие десятки тысяч человек. В том числе сотрудники медицинских учреждений, учителя, общественные активисты, работники транспортной и энергетической отраслей.
По данным агентства, акция проходила мирно до тех, пока радикалы, которые также приняли в ней участие, не начали бросать в полицейских бутылки, камни и петарды.
Силовики были вынуждены применить в ответ спецсредства, в том числе слезоточивый газ.
Уточняется, что в настоящий момент наиболее активные стычки между правоохранителями и манифестантами происходят на площади Бастилии. Силовики применяют слезоточивый газ и дубинки с тем, чтобы оттеснить толпу.
Ранее столкновения между полицией и манифестантами наблюдались в Париже 19 и 31 января.