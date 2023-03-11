Санкции, введенные Западом против России не возымели ожидаемого на западе эффекта. Такое мнение выразил обозреватель Global Times Марко Фернандес. По его мнению, крайне трудно навредить стране, богатой природными ресурсами и имеющей развитую промышленность.

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«Более того, страны, которые ввели санкции против России, составляют всего 25 процентов мирового ВВП. Остальные 75 процентов хотят или нуждаются в торговле с русскими», — замечает Фернандес.

Журналист также считает, что и военные поставки Украине не смогли сломить Россию, поскольку военные запасы и возможности последней превышают таковые у стран НАТО.

«Недавний призыв канцлера Германии ОлафОлафа Шольца к странам Латинской Америки отправить боеприпасы на Украину, который лидеры региона единогласно отклонили, демонстрирует признаки растущих трудностей НАТО», — пишет Фернандес.