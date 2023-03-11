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57 минут назад

В Китае заявили об отсутствии эффекта от антироссийских санкций

Lenta.ru

Санкции, введенные Западом против России не возымели ожидаемого на западе эффекта. Такое мнение выразил обозреватель Global Times Марко Фернандес. По его мнению, крайне трудно навредить стране, богатой природными ресурсами и имеющей развитую промышленность.

В Китае заявили об отсутствии эффекта от антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Более того, страны, которые ввели санкции против России, составляют всего 25 процентов мирового ВВП. Остальные 75 процентов хотят или нуждаются в торговле с русскими», — замечает Фернандес.

Журналист также считает, что и военные поставки Украине не смогли сломить Россию, поскольку военные запасы и возможности последней превышают таковые у стран НАТО.

«Недавний призыв канцлера Германии ОлафОлафа Шольца к странам Латинской Америки отправить боеприпасы на Украину, который лидеры региона единогласно отклонили, демонстрирует признаки растущих трудностей НАТО», — пишет Фернандес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о встрече с главой Министерства обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом в Киеве. По его словам, они обсудили вопрос обучения украинских пилотов в королевстве.

В мире,Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,НАТО,
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