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14 минут назад

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести на Украине досрочные выборы

RT на русскомиещё 4

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского провести в стране досрочные выборы.

Экс-советник Кучмы призвал Зеленского провести досрочные выборы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали… поэтому нужно делать досрочные выборы», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, действия Зеленского привели к тому, что в стране фактически сложилась диктатура.

Он добавил, что власти скрывают данные о тяжёлом положении украинских войск.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году намерен баллотироваться в президенты Украины.

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