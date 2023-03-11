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15 минут назад

В Тбилиси проходит акция против обязательной службы в армии

ТАСС

Оппозиционная партия "Гирчи" проводит в Тбилиси около здания парламента акцию против обязательного призыва в армию. Кадры митинга транслируют местные телеканалы.

В Тбилиси проходит новая акция протеста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы требуем отмены обязательной караульной службы [несение нарядов в караулах в тюрьмах]. Если мы реально хотим реформу армии, мы должны отказаться от этой фейковой реформы и начать с того, чтобы никого принудительно не вести в армию, создать солдатам нормальные условия и дать зарплату", - заявил глава политической группы "Гирчи" в парламенте Иаго Хвичиа.

В акции участвуют несколько сотен человек, многие из которых студенты. Движение на проспекте Руставели, где расположен парламент, не перекрыто, митинг проходит мирно.

В пятницу Минобороны опубликовало заявление, что парламент рассматривает новый Оборонный кодекс Грузии. Документ гарантирует, что призыв студентов станет исключительно добровольным, при желании они смогут в счет службы один раз в год на протяжении четырех лет проходить месячные сборы во время каникул.

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В декабре 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости пересмотра системы призыва в армию. Согласно новым правилам, будет введена служба сроком в 6, 8 и 11 месяцев. Отсрочку от армии можно будет получить один раз сроком на год, заплатив 10 тыс. лари (около $3,7 тыс.).

В мире,Ираклий Гарибашвили,
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