Медведчук отреагировал на требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской лавры», — заявил Медведчук.