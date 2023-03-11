В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
37 минут назад

Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией для борьбы с контрабандой

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией якобы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой, сообщила пресс-офицер пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

Украина начала рыть траншеи на границе с Молдавией
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Новицки заявила, что в пограничной службе Украины объяснили, что канавы роют для пресечения попыток незаконной миграции, а также контрабанды, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобные траншеи вырыты на Украине рядом с пунктами пропуска через госграницу и путях сообщения к ней.

Молдавия ответила на слухи о совместной с Украиной военной операции в Приднестровье

Ранее ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.

В мире,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий