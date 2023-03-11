Украина начала рыть траншеи на границе с Молдавией

Представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией якобы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой, сообщила пресс-офицер пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

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Новицки заявила, что в пограничной службе Украины объяснили, что канавы роют для пресечения попыток незаконной миграции, а также контрабанды, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобные траншеи вырыты на Украине рядом с пунктами пропуска через госграницу и путях сообщения к ней.