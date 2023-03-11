Эксперт: у Грузии еще остается шанс не допустить госпереворот

Власти Грузии сохраняют возможности для того, чтобы не допустить государственный переворот в стране. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"На самом деле, все возможности для того, чтобы не допустить госпереворот у действующей власти Грузии есть. Но воспользуется ли она этим правом или даже обязанностью - это вот вопрос, от которого зависит итоговый результат", - сказал он.

По мнению Жарихина, дальнейшее развитие событий в Грузии будет зависеть во многом от поведения действующей власти страны, от того, насколько решительно она будет действовать.

"Во-вторых, от того, в какой степени она является зависимой от внешних сил, в первую очередь США. Потому что все эти цветные революции удаются в том случае, когда лидеры стран связаны шантажом со стороны внешних сил", - отметил эксперт.

При этом аналитик отметил, что решение действующей власти снять вызвавший протесты законопроект об иноагентах с обсуждения, который она сама же выдвигала, является настораживающим фактором, поскольку оно "может сигнализировать как раз о том, что имеет место критическая зависимость властей страны от влияния внешних сил".