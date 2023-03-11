Deutsche Bahn прекратила бесплатные перевозки помощи Украине

Компания-логистический оператор Deutsche Bahn (Германия) прекратила бесплатно доставлять грузы гуманитарного назначения на Украину. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что немецкий железнодорожный оператор начал осуществлять перевозки в бесплатном режиме после начала спецоперации на Украине.

По данным журнала, за 10 месяцев 2022 года на Украину были направлены 1,3 тыс. контейнеров с предметами первой необходимости, электрогенераторами, продуктами, гигиеническими средствами.

Общий объем транспортных расходов составил порядка €5 млн.

В декабре 2022 года руководство дочернего подразделения компании, непосредственно осуществляющего перевозки, уведомило власти Германии, что бесплатная перевозка будет приостановлена.

Уточняется, что так как руководство ФРГ не приняло решение о финансировании гуманитарных перевозок и не выделило необходимые средства, транзит грузов был прекращен.

В Минтрансе и Минсельхозе в ответ на обращения редакции рассказали, что вопрос решается. В частности, планируется в ближнесрочной перспективе обеспечить доставку продовольствия украинцам