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1 час назад

Deutsche Bahn прекратила бесплатные перевозки помощи Украине

Илья Родин

Компания-логистический оператор Deutsche Bahn (Германия) прекратила бесплатно доставлять грузы гуманитарного назначения на Украину. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Deutsche Bahn прекратила бесплатные перевозки помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что немецкий железнодорожный оператор начал осуществлять перевозки в бесплатном режиме после начала спецоперации на Украине.

По данным журнала, за 10 месяцев 2022 года на Украину были направлены 1,3 тыс. контейнеров с предметами первой необходимости, электрогенераторами, продуктами, гигиеническими средствами.

Общий объем транспортных расходов составил порядка €5 млн.

В декабре 2022 года руководство дочернего подразделения компании, непосредственно осуществляющего перевозки, уведомило власти Германии, что бесплатная перевозка будет приостановлена.

Уточняется, что так как руководство ФРГ не приняло решение о финансировании гуманитарных перевозок и не выделило необходимые средства, транзит грузов был прекращен.

В Минтрансе и Минсельхозе в ответ на обращения редакции рассказали, что вопрос решается. В частности, планируется в ближнесрочной перспективе обеспечить доставку продовольствия украинцам

Вместе с тем, поясняет автор статьи, в Германии по-прежнему ожидают отправки контейнеры с теплыми вещами. Предположительно, они будут доставлены в конце мая - начале июня.

В мире,Минтранс РФ,
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