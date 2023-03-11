В Киеве снова ввели стабилизационные отключения света

В Киеве в субботу, 11 марта, введены стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
В энергохолдинге пояснили, что отключения применены согласно соответствующим графикам в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.
Энергообъекты не в состоянии передавать энергию всем жителям этих районов из-за повреждения оборудования, уточнили в пресс-службе.
Напомним, что 9 марта Украина подверглась масштабному ракетному обстрелу. Были поражены объекты энергетической инфраструктуры по всей стране.
Ранее сообщалось, что в феврале без света оставались Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы Киева. Это было обусловлено дефицитом пропускной способности сетей.