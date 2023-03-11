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2 минуты назад

В Турции заявили о причастности США к диверсиям на «Северных потоках»

Илья Родин

Взрывы на российских экспортных трубопроводах могли устроить США, рассказал в статье для газеты Evrensel обозреватель Юджель Оздемир. Он пояснил, что причастность Вашингтона к диверсии подтверждается косвенными данными.

Публицист напомнил, что официальные лица Соединенных Штатов неоднократно высказывались против строительства второй нитки «Северных потоков».

Кроме того, в феврале 2022 года президент США Джо Байден открыто заявил, что функционированию «Северного потока-2» будет положен конец.

СМИ назвали цель публикации материала NYT о терактах на "Северных потоках"

По словам Оздемира, после диверсий на трубопроводах американский лидер снова позволил себе ряд высказываний. Он назвал взрывы «преднамеренным саботажем».

Затем в СМИ появились расследовательские публикации Сеймура Херша, отметил аналитик. Они вызвали широкий общественный резонанс.

После них канцлер ФРГ Олаф Шольц направился в США с визитом. После его встречи с Байденом в СМИ появились статьи о причастности к взрывам неизвестной ранее «проукраинской группировки», заметил Оздемир.

По его мнению, в ходе беседы стороны предположительно достигли компромисса по вопросу о том, кто все же стоял за диверсиями, какое государство или государства.

Вместе с тем, резюмировал обозреватель, остается неизвестным, что получила Германия в рамках договоренностей с США.

В мире,Видео,Сеймур Херш,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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