Взрывы на российских экспортных трубопроводах могли устроить США, рассказал в статье для газеты Evrensel обозреватель Юджель Оздемир. Он пояснил, что причастность Вашингтона к диверсии подтверждается косвенными данными.

Публицист напомнил, что официальные лица Соединенных Штатов неоднократно высказывались против строительства второй нитки «Северных потоков».

Кроме того, в феврале 2022 года президент США Джо Байден открыто заявил, что функционированию «Северного потока-2» будет положен конец.

По словам Оздемира, после диверсий на трубопроводах американский лидер снова позволил себе ряд высказываний. Он назвал взрывы «преднамеренным саботажем».

Затем в СМИ появились расследовательские публикации Сеймура Херша, отметил аналитик. Они вызвали широкий общественный резонанс.

После них канцлер ФРГ Олаф Шольц направился в США с визитом. После его встречи с Байденом в СМИ появились статьи о причастности к взрывам неизвестной ранее «проукраинской группировки», заметил Оздемир.

По его мнению, в ходе беседы стороны предположительно достигли компромисса по вопросу о том, кто все же стоял за диверсиями, какое государство или государства.