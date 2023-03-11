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15 минут назад

Зеленский ввел санкции против «Спортлото»

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против юридических и физических лиц из России. В частности, рестрикции были наложены на «Спортлото». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Зеленский ввел санкции против «Спортлото»
Фото: 

Отмечается, что кроме «Спортлото», под санкции попали разнообразные российские букмекерские конторы. В том числе, «Спортбет» и «Матчбет».

По данным агентства, в черный список попали 120 физических и 287 юридических лиц. Рестрикции были введены против граждан России и ряда европейских стран.

Боррель заявил об исчерпании санкционных возможностей против России

Ограничительные меры подразумевают блокировку различных активов на Украине, конфискацию недвижимости и предприятий, запрет на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что украинский лидер ввел санкции против певиц Анны Седоковой, Лолиты Милявской и Ани Лорак, а также против полузащитника Анатолия Тимощука.

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