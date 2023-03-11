Зеленский ввел санкции против «Спортлото»

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против юридических и физических лиц из России. В частности, рестрикции были наложены на «Спортлото». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что кроме «Спортлото», под санкции попали разнообразные российские букмекерские конторы. В том числе, «Спортбет» и «Матчбет».

По данным агентства, в черный список попали 120 физических и 287 юридических лиц. Рестрикции были введены против граждан России и ряда европейских стран.

Ограничительные меры подразумевают блокировку различных активов на Украине, конфискацию недвижимости и предприятий, запрет на въезд в страну.