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11 минут назад

В США предложили план санкций против Китая в случае поддержки России в военной сфере

Елена Прошина

В США разработали план санкций против Китая, если он начнет помогать России в военной сфере. Документ предложили член палаты представителей Адам Шифф и ряд сенаторов, сообщает RT.

В США предложили план санкций против Китая в случае поддержки России в военной сфере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сенаторы хотят, чтобы конгресс рассмотрел законопроект, который запускает санкционный механизм против граждан или организаций КНР, подозреваемых в военной поддержке России.

Президент США сможет вводить санкции в отношении «лиц из КНР», если посчитает, что гражданин или организация делали следующее:

«Экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку России, которая содействовала бы проведению спецоперации на Украине», - сказано в документе.

Например, поводом для санкций могут стать помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений.

Упоминаются также баллистические и крылатые ракеты, передовые обычные вооружения. Под запрет также попали оборонные услуги и информация.

У нарушивших «табу» арестуют собственность, им запретят въезд, аннулируют действующие визы. Кроме того им запретят сделки с имуществом, получение кредитов в американских и международных банках.

Ранее Китай уличили в военном сотрудничестве с Россией.

В мире,Адам Шифф,
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