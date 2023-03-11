Депутат Европарламента заявил о желании США рассорить ЕС с Китаем

Соединенные Штаты вместе с НАТО умышленно вбивают клин между КНР и ЕС, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. Об этом пишет «Прайм».

Фото:

Парламентарий пояснил в Twitter, что Вашингтон и Североатлантический альянс стремятся убедить лидеров ЕС в угрозе со стороны Китая.

Уоллес отметил, что это происходит на фоне миролюбивого, неагрессивного поведения Пекина. Он добавил, что за десятки лет военные КНР не бомбили ни одно государство.

По его оценке, США стараются рассорить стороны с тем, чтобы получить выгоду.

Политик подчеркнул, что если Евросоюз разорвет отношения с Китаем, это приведет к тяжелым последствиям.

«Если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», - резюмировал Уоллес.