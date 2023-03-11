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18 минут назад

Депутат Европарламента заявил о желании США рассорить ЕС с Китаем

Илья Родин

Соединенные Штаты вместе с НАТО умышленно вбивают клин между КНР и ЕС, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. Об этом пишет «Прайм».

Депутат Европарламента заявил о желании США рассорить ЕС с Китаем
Фото: 

Парламентарий пояснил в Twitter, что Вашингтон и Североатлантический альянс стремятся убедить лидеров ЕС в угрозе со стороны Китая.

Уоллес отметил, что это происходит на фоне миролюбивого, неагрессивного поведения Пекина. Он добавил, что за десятки лет военные КНР не бомбили ни одно государство.

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По его оценке, США стараются рассорить стороны с тем, чтобы получить выгоду.

Политик подчеркнул, что если Евросоюз разорвет отношения с Китаем, это приведет к тяжелым последствиям.

«Если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», - резюмировал Уоллес.

Напомним, что ранее США предостерегли власти КНР о возможных последствиях военно-технического сотрудничества страны с Россией и Ираном. Высокопоставленные чиновники подчеркнули, что это значительно осложнит отношения сторон.

В мире,Европарламент,НАТО,ЕС,
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