Вокруг "Северных потоков" перед диверсиями проходил странный танкер

Вокруг "Северных потоков" перед взрывами 26 сентября 2022 года проплывал странный танкер. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на датского OSINT-аналитика Оливера Александра.
Отмечается, что танкер Minerva Julie проходил у трех из четырех ниток трубопровода с 6 по 12 сентября.
Судно направлялось из Роттердама (Нидерланды) на восток под греческим флагом. По данным BI, 6 сентября танкер внезапно остановился посреди Балтийского моря и пробыл там почти неделю. После этого Minerva Julie проплыл к Таллинну, а потом прибыл в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября. Владельцы судна объяснили такую задержку тем, что командование ждало дальнейших инструкций по маршруту.
Ранее смотритель норвежского острова Кристиансе Сорен Тийм Андерсен заявил, что датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова в поисках лодки, которая могла быть использована для взрывов на "Северных потоках". До этого американская газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы "Северный поток". В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.