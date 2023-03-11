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21 минуту назад

Business Insider: вокруг "Северных потоков" перед диверсиями проходил странный танкер

Газета.Ru

Вокруг "Северных потоков" перед взрывами 26 сентября 2022 года проплывал странный танкер. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на датского OSINT-аналитика Оливера Александра.

Вокруг "Северных потоков" перед диверсиями проходил странный танкер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что танкер Minerva Julie проходил у трех из четырех ниток трубопровода с 6 по 12 сентября.

Судно направлялось из Роттердама (Нидерланды) на восток под греческим флагом. По данным BI, 6 сентября танкер внезапно остановился посреди Балтийского моря и пробыл там почти неделю. После этого Minerva Julie проплыл к Таллинну, а потом прибыл в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября. Владельцы судна объяснили такую задержку тем, что командование ждало дальнейших инструкций по маршруту.

Ранее смотритель норвежского острова Кристиансе Сорен Тийм Андерсен заявил, что датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова в поисках лодки, которая могла быть использована для взрывов на "Северных потоках". До этого американская газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы "Северный поток". В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

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