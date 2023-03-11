Вокруг "Северных потоков" перед диверсиями проходил странный танкер

Вокруг "Северных потоков" перед взрывами 26 сентября 2022 года проплывал странный танкер. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на датского OSINT-аналитика Оливера Александра.

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Отмечается, что танкер Minerva Julie проходил у трех из четырех ниток трубопровода с 6 по 12 сентября.

Судно направлялось из Роттердама (Нидерланды) на восток под греческим флагом. По данным BI, 6 сентября танкер внезапно остановился посреди Балтийского моря и пробыл там почти неделю. После этого Minerva Julie проплыл к Таллинну, а потом прибыл в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября. Владельцы судна объяснили такую задержку тем, что командование ждало дальнейших инструкций по маршруту.