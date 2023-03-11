Илон Маск призвал освободить из тюрьмы "шамана Капитолия"

Миллиардер Илон Маск в пятницу призвал освободить Джейкоба Ченсли из тюрьмы, утверждая, что действия так называемого QAnon Shaman во время бунта в Капитолии 6 января 2021 года были "ложно истолкованы". "Освободите Джейкоба Ченсли", - написал Маск.

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Генеральный директор Twitter (заблокирован в РФ) и основатель Tesla и SpaceX сказал, что это вопрос "справедливости правосудия".

Он поделился кадрами видео того дня, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, а Ченсли призывал бунтовщиков разойтись по домам.

"Я не являюсь частью MAGA (сторонников Трампа), но я верю в справедливость правосудия", - сказал Маск, добавив, что в средствах массовой информации "ложно изображали Ченсли жестоким преступником, который пытался свергнуть государство и призывал других к насилию".

"Но здесь он призывает людей успокоиться и вернуться домой. А на другом видео он спокойно идет по зданию Капитолия в сопровождении офицеров, а затем благодарит офицеров", - добавил Маск, ссылаясь на кадры с камеры наблюдения внутри здания Капитолия, полученные ведущим Fox News Такером Карлсоном.

В сентябре 2021 года Ченсли признал себя виновным по одному пункту обвинения в воспрепятствовании официальному разбирательству и в ноябре того же года был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения, сообщает The New York Post.