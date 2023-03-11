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29 минут назад

В ЕС завили о риске новой волны беженцев из-за землетрясений в Турции

Lenta.ru

Серия землетрясений, прошедших в Турции в начале февраля, может привести к новому потоку беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу. Как выяснила «Лента.ру», в своем обращении к Совету Европу (СЕ) парламентарий заявил о неготовности европейской инфраструктуры справиться с еще одной волной мигрантов в свете продолжающегося украинского кризиса.

В ЕС завили о риске новой волны беженцев из-за землетрясений в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Землетрясение в районе границы между Турцией и Сирией 6 февраля привело к многочисленным жертвам. По состоянию на 10 февраля более 20 000 человек погибли, более 75 000 получили ранения и более 100 000 остались без крова. Землетрясение произошло в регионе, который еще до стихийного бедствия был источником потоков беженцев в ЕС», — напомнил Эроглу.

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В связи с этим он обратился к Совету Европы с вопросами о том, есть ли у ЕС план действий в связи с вышеуказанными рисками.

«Есть ли у Совета какие-либо данные, которые позволили бы оценить количество потенциальных беженцев? Готовится ли Совет к размещению возможных потоков беженцев в Евросоюзе?» — говорится в тексте обращения евродепутата к СЕ.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. В тот момент магнитуду оценивали в 7,7 и 7,6. Таким образом, землетрясения стали самыми мощными на территории страны за последние 84 года. Всемирная организация здравоохранения также назвала их самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, были зафиксированы в 11 провинциях и также в соседних странах.

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