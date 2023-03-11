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13 минут назад

В Китае избрали нового премьера

Елена Прошина

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей избрали на должность премьера Госсовета КНР члена ПК Политбюро ЦК КПК 63-летнего Ли Цяна, сообщает РИА Новости.

В Китае избрали нового премьера
Фото: ТАССТАСС

Его считают самым бизнес-ориентированным в окружении китайского председателя Си Цзиньпина. Политик имеет весомый опыт в области развития технологий и экономики. Цян сменил на этой должности Ли Кэцяна, который уходит на пенсию.

Ли Цян стал членом Компартии в 1983 году. Большая часть его работы была в восточной провинции Чжэцзян, где нынешний лидер Китая занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2002-2007 годах. В 2002 году, когда Ли Цяну было 42 года, он стал секретарем горкома КПК своего родного города Вэньчжоу. В 2001-2004 годах он одновременно работал и изучал глобальную экономику в аспирантуре Центральной партийной школы.

Как ожидается, на посту премьера Госсовета КНР Ли Цян займется «оживлением» экономики КНР, попавшей под удар из-за эпидемии коронавируса, из-за чего снизился потребительский спрос. Также осложнились отношений с Вашингтоном и рядом стран Запада. На посту премьера Госсовета КНР он возьмет на себя ответственность за укрепление экономики до прежних уровней роста. Он должен превратить Китай в страну с высоким уровнем дохода.

В мире,Ли Кэцян,Цзиньпин Си,Госсовет КНР,
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