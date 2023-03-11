В Китае избрали нового премьера

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей избрали на должность премьера Госсовета КНР члена ПК Политбюро ЦК КПК 63-летнего Ли Цяна, сообщает РИА Новости.

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Его считают самым бизнес-ориентированным в окружении китайского председателя Си Цзиньпина. Политик имеет весомый опыт в области развития технологий и экономики. Цян сменил на этой должности Ли Кэцяна, который уходит на пенсию.

Ли Цян стал членом Компартии в 1983 году. Большая часть его работы была в восточной провинции Чжэцзян, где нынешний лидер Китая занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2002-2007 годах. В 2002 году, когда Ли Цяну было 42 года, он стал секретарем горкома КПК своего родного города Вэньчжоу. В 2001-2004 годах он одновременно работал и изучал глобальную экономику в аспирантуре Центральной партийной школы.