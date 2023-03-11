США предостерегли Грузию от помощи России в обходе санкций

Белый дом сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили предостерег ее от предоставления Тбилиси помощи Москве с обходом санкций Запада, передает РИА Новости.

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«Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией», — рассказали в американской администрации.

Подчеркивается, что лидера Грузии уведомили о необходимости избегать предоставления России каких-либо возможностей для обхода введенных против нее ограничений.