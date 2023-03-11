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Зеленский призвал переименовать Россию

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Украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление офиса главы государства.

Зеленский призвал переименовать Россию
© ТАСС

По словам президента, поднятый в петиции вопрос о переименовании России требует тщательной проработки. Как отметил Зеленский, требуется комплексная проработка вопроса. К этому планируется привлечь научные учреждения.

В ноябре 2022 года на сайте Зеленского была вынесена на голосование петиция о переименовании России в Московию. В феврале 2023 года она набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

Ранее вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов (ЛДПР) назвал эту инициативу «сдвигом по фазе». Как считает депутат, к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой.

«Комплекс политического карлика» - так прокомментировал петицию депутат Олег Морозов «(Единая Россия»).

В феврале на сайте Зеленского появилась новая петиция. Ее авторы требуют перевод украинского алфавита с кириллицы на латиницу. Предыдущая такая петиция была подана в декабре прошлого года, однако не набрала нужного количества голосов.

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