Зеленский призвал переименовать Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление офиса главы государства.

По словам президента, поднятый в петиции вопрос о переименовании России требует тщательной проработки. Как отметил Зеленский, требуется комплексная проработка вопроса. К этому планируется привлечь научные учреждения.

В ноябре 2022 года на сайте Зеленского была вынесена на голосование петиция о переименовании России в Московию. В феврале 2023 года она набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

Ранее вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов (ЛДПР) назвал эту инициативу «сдвигом по фазе». Как считает депутат, к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой.

«Комплекс политического карлика» - так прокомментировал петицию депутат Олег Морозов «(Единая Россия»).