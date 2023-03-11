Зеленский ввел новые санкции против России

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничениях в отношении 287 юридических лиц, включая несколько российских букмекерских контор, сообщает ТАСС.
Согласно указу главы государства, санкции наложены на компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп». Также под ограничения попал российский оператор государственных лотерей «Спортлото» и крупная букмекерская контора «Париматч», зарегистрированная на Кипре. Санкции против них будут действовать сроком от 5 до 50 лет.
Также в документе президента говорится, что под ограничения попали 120 человек, среди которых есть бизнесмены - россияне, а также граждане Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Меры в отношении их будут действовать 50 лет.
Речь идет о блокировке активов, ограничении на проведение торговых операций и транзит ресурсов. Также им будет запрещено участие в приватизации украинского государственного имущества. Президентский указ лишает их государственных наград Украины.