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30 минут назад

Зеленский ввел новые санкции против России

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничениях в отношении 287 юридических лиц, включая несколько российских букмекерских контор, сообщает ТАСС.

Зеленский ввел новые санкции против России
Фото: ТАССТАСС

Согласно указу главы государства, санкции наложены на компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп». Также под ограничения попал российский оператор государственных лотерей «Спортлото» и крупная букмекерская контора «Париматч», зарегистрированная на Кипре. Санкции против них будут действовать сроком от 5 до 50 лет.

Также в документе президента говорится, что под ограничения попали 120 человек, среди которых есть бизнесмены - россияне, а также граждане Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Меры в отношении их будут действовать 50 лет.

Речь идет о блокировке активов, ограничении на проведение торговых операций и транзит ресурсов. Также им будет запрещено участие в приватизации украинского государственного имущества. Президентский указ лишает их государственных наград Украины.

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