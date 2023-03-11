Зеленский ввел новые санкции против России

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничениях в отношении 287 юридических лиц, включая несколько российских букмекерских контор, сообщает ТАСС.

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Согласно указу главы государства, санкции наложены на компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп». Также под ограничения попал российский оператор государственных лотерей «Спортлото» и крупная букмекерская контора «Париматч», зарегистрированная на Кипре. Санкции против них будут действовать сроком от 5 до 50 лет.

Также в документе президента говорится, что под ограничения попали 120 человек, среди которых есть бизнесмены - россияне, а также граждане Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Меры в отношении их будут действовать 50 лет.