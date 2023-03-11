В Афинах избили бывшего министра финансов Греции

По его данным, нападение произошло в центральном районе Эксархия. Варуфакис, который не пользуется охраной, ужинал в ресторане с членами исполкома своей партии. Более 10 человек подошли к ним и вызвали политика на разговор. На пороге ресторана Варуфакису сломали нос и продолжали бить руками и ногами после того, как он упал.

Как уточняет телеканал, судя по выкрикам, бывшему министру припомнили то, что он в свое время голосовал за долговые соглашения Греции с международными кредиторами. Он возглавлял Минфин в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году и на переговорах с кредиторами настаивал на списании части внешнего долга и отказе от мер жесткой экономии. После отставки в том же году Варуфакиса обвиняли в затягивании переговоров, что привело к референдуму в Греции. На референдуме более 61% греков высказались против проекта соглашения с кредиторами, однако эти итоги были проигнорированы. В результате стране навязали еще более кабальные условия.