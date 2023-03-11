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39 минут назад

ОАЭ направили Украине 14 тонн гуманитарной помощи

Lenta.ruиещё 2

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили украинцам 14 тонн гуманитарной помощи, сообщает агентство WAM.

ОАЭ направили Украине 14 тонн гуманитарной помощи
Фото: ТАССТАСС

«ОАЭ отправили самолет с 14 тоннами гуманитарной помощи, включающей одеяла и предметы личной гигиены, а также светодиодные лампы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что гумпомощь должна помочь жителям Украины пережить суровые зимние условия. Самолеты с грузом вылетели в Польшу, позже все необходимое будет передано Киеву.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал о необходимости западных стран передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и назвал это лишением собственной защиты. Эксперт уточнил, что основной задачей таких комплексов, которые передали Киеву, станет защита президента Украины Владимира Зеленского.

В мире,Александр Бартош,Владимир Зеленский,Академия военных наук,
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