В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
28 минут назад

В Эстонии спецслужбы задержали гражданина России

Lenta.ru

Спецслужбы Эстонии задержали трех человек, среди которых гражданин России, имеющий вид на жительство в стране. Об этом сообщает газета Postimees.

В Эстонии спецслужбы задержали гражданина России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что также был задержан лидер местного движения «Вместе» Айво Петерсон, ранее посещавший Донецк политический активист. Его имя и данные россиянина не раскрываются.

Представитель Полиции безопасности Харрис Пуусепп сообщил, что трое мужчин задержаны по подозрению в создании связи против Эстонии.

«Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон», — уточнил он, добавив, что из-за продолжающегося расследования невозможно более полно ответить на вопросы касаемо ситуации.

14 декабря власти Эстонии подтвердили арест гражданина России Вадима Конощенка по запросу США. Отмечалось, что россиянина подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Проживающего в Эстонии Конощенка задержали по запросу Минюста Соединенных Штатов 6 декабря.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий