В Эстонии спецслужбы задержали гражданина России

Спецслужбы Эстонии задержали трех человек, среди которых гражданин России, имеющий вид на жительство в стране. Об этом сообщает газета Postimees.

Отмечается, что также был задержан лидер местного движения «Вместе» Айво Петерсон, ранее посещавший Донецк политический активист. Его имя и данные россиянина не раскрываются.

Представитель Полиции безопасности Харрис Пуусепп сообщил, что трое мужчин задержаны по подозрению в создании связи против Эстонии.

«Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон», — уточнил он, добавив, что из-за продолжающегося расследования невозможно более полно ответить на вопросы касаемо ситуации.