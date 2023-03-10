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46 минут назад

Стало известно о нахождении танкера Греции у мест взрывов на «Северных потоках»

Lenta.ru

Танкер под флагом Греции находится у мест взрывов на «Северных потоках» почти за две недели до происшествия, об этом стало известно газете Business Insider.

Стало известно о нахождении танкера Греции у мест взрывов на «Северных потоках»
Фото: Global Look Press Global Look Press

Издание ссылается на аналитика Оливера Александера. Отмечается, что судно Minerva Julie с 6 до 13 сентября дрейфовало поблизости и в течение недели пересекало участок над трубопроводами.

Газета задается вопросом, стал ли экипаж танкера под греческим флагом свидетелем чего-либо важного. Представитель корабля подтвердил местоположение в указанное время и заявил, что он находился там в ожидании новых инструкций касаемо рейса.

В Германии рассказали о ходе расследования диверсии на «Северных потоках»

7 марта газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

В мире,Сеймур Херш,
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