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53 минуты назад

Советник главы офиса Зеленского пообещал «горячий сезон» в Крыму

News.ru

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предрек наступление «горячего сезона» в Крыму. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале телеведущего Василия Голованова. Он также пообещал научить относиться к Украине с «уважением и страхом».

Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

[Сезон в Крыму будет] горячим. Очень и очень жарким... Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом, — сказал Подоляк.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины объявил о «сезоне свободы», который должен будет привлечь внимание стран с «нестабильными» политическими режимами.

На Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма

10 марта Михаил Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что контрнаступление ВСУ возможно через два месяца. Он добавил, что украинская армия нуждается в поставках тяжелых артиллерийских снарядов.

Ранее он сообщал, что власти Украины непричастны к подрыву газопроводов «Северный поток». По его словам, Киев также не обладает никакой информацией о проукраинской группировке, которая может быть причастна к диверсии в Балтийском море.

В мире,Михаил Подоляк,Василий Голованов,
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