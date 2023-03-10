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59 минут назад

Великобритания прокомментировала ракетные запуски КНДР

Елена Прошина

МИД Великобритании прокомментировал новые испытания баллистической ракеты КНДР.

Великобритания прокомментировала ракетные запуски КНДР
Фото: Ian Dudley ZUMAPRESS.com GloballookpressIan Dudley ZUMAPRESS.com Globallookpress

По мнению ведомства, ракетные испытания от 9 марта нарушают сразу несколько резолюций Совета Безопасности ООН, а также являются угрозой как для стабильности в регионе, так и для всего мира.

«Соединенное Королевство продолжает обращать внимание на факты нарушения резолюций Совбеза ООН. Мы настоятельно призываем Северную Корею вернуться к диалогу и сделать убедительные шаги к денуклеаризации», – сказано в сообщении.

Напомним, что 9 марта КНДР провела испытания баллистической ракеты малой дальности. В ходе испытаний ракета была запущена в сторону Жёлтого моря.

Эксперты: Запуск ракеты КНДР мог стать ответом на совместные учения США и Южной Кореи

Ранее сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон заявила, что если США попытаются помешать проведению будущих ракетных испытаний Северной Кореи, это будет расценено как объявление войны.

В мире,Совбез ООН,
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