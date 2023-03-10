Великобритания прокомментировала ракетные запуски КНДР

МИД Великобритании прокомментировал новые испытания баллистической ракеты КНДР.
По мнению ведомства, ракетные испытания от 9 марта нарушают сразу несколько резолюций Совета Безопасности ООН, а также являются угрозой как для стабильности в регионе, так и для всего мира.
«Соединенное Королевство продолжает обращать внимание на факты нарушения резолюций Совбеза ООН. Мы настоятельно призываем Северную Корею вернуться к диалогу и сделать убедительные шаги к денуклеаризации», – сказано в сообщении.
Напомним, что 9 марта КНДР провела испытания баллистической ракеты малой дальности. В ходе испытаний ракета была запущена в сторону Жёлтого моря.
Ранее сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон заявила, что если США попытаются помешать проведению будущих ракетных испытаний Северной Кореи, это будет расценено как объявление войны.