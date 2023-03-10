Взявший заложников в Карлсруэ преступник требует выкуп

Неизвестный, взявший в заложники двух посетителей аптеки в городе Карлсруэ в Германии, потребовал выкуп в размере семизначного числа в миллионах евро. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.
«Неизвестный преступник, который, по-видимому, взял в заложники двух человек в аптеке Congressapotheke в городе Карлсруэ, согласно информации нашей редакции, требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах», — говорится в тексте.
По данным издания, полиция находится в контакте с преступником. Опасности для населения города нет.
Ранее сообщалось, что неизвестный захватил заложников в аптеке Карлсруэ. Полиция оцепила весь район вокруг учреждения.