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12 минут назад

Взявший заложников в Карлсруэ преступник требует выкуп

Елена Прошина

Неизвестный, взявший в заложники двух посетителей аптеки в городе Карлсруэ в Германии, потребовал выкуп в размере семизначного числа в миллионах евро. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

Взявший заложников в Карлсруэ преступник требует выкуп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Неизвестный преступник, который, по-видимому, взял в заложники двух человек в аптеке Congressapotheke в городе Карлсруэ, согласно информации нашей редакции, требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах», — говорится в тексте.

По данным издания, полиция находится в контакте с преступником. Опасности для населения города нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил заложников в аптеке Карлсруэ. Полиция оцепила весь район вокруг учреждения.

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