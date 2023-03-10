Десантис неофициально заявил о планах баллотироваться в президенты США

Губернатор американского штата Флорида республиканец Рон Десантис неофициально заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Отмечается, что лично Десантис пока не заявлял о таких планах, но в американских СМИ уверенно сообщают о всех признаках этого.

Источники WP подтвердили, что губернатор Флориды сделал это в частном порядке. Они считают, что официальное заявление Десантис не станет делать пока не закончится законодательная сессия его штата. Она намечена на май.

«В недавних беседах Десантис описал свои президентские планы без каких-либо оговорок, которые свидетельствовали бы о том, что он все еще не решил», — подчеркнули собеседники издания.

В ближайшее время Десантис намерен посетить штаты Айова и Невада. Во время своих визитов он планирует рекламировать свои мемуары.