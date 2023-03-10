Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

Западные страны очень близки к серьезному обсуждению перспектив отправки войск союзников на территорию Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает «РИА Новости».
По его словам, лидеры западных стран болеют «военной лихорадкой» и «посылают все более опасное оружие» Киеву. Орбан отметил, что сейчас на повестке дня уже стоит отправка истребителей, что раньше «считалось табу».
«По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников Украины перешли ее границу и зашли на ее землю. Так что я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война», — сказал он.
Президент Венгрии подчеркнул, что «вероятность этого растет со дня на день».