Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

«По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников Украины перешли ее границу и зашли на ее землю. Так что я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война», — сказал он.