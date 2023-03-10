В УПЦ ответили на требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

В Украинской православной церкви (УПЦ) отказались покидать здания Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Он прокомментировал соответствующее требование национального заповедника «Киево-Печерская лавра», назвав его ультиматумом, который «не имеет ничего общего с законодательством Украины».
«УПЦ не может выселиться из монастыря поскольку для этого нет никаких юридических обоснований», — заявил митрополит.