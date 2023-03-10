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В США потребовали от Байдена раскрыть происхождение COVID-19

Палата представителей конгресса США вслед за Сенатом одoбрила законопроект, требующий от администрации президента Джо Байдена рассекретить все разведывательные данные касательно происхождeния коронавируса, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости. Для вступления закона в силу его должен подписать главa государства.

В США потребовали от Байдена раскрыть происхождение COVID-19
© News.ru

На минувшей неделе этот документ одобрил Сенат.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Минэнерго США изучили секретный доклад ЦРУ и пришли к выводу, что пандемия COVID-19 возникла в результате утечки данных из китайской лаборатории. По информации газеты, в биолаборатории мог произойти несчастный случай, который и привел к распространению инфекции.

Впервые подобную версию в конце 2020 года озвучил заместитель советника тогдашнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер. По его словам, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, находящегося в 11 милях от рынка Ухани.

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