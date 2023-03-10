В США потребовали от Байдена раскрыть происхождение COVID-19

Палата представителей конгресса США вслед за Сенатом одoбрила законопроект, требующий от администрации президента Джо Байдена рассекретить все разведывательные данные касательно происхождeния коронавируса, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости. Для вступления закона в силу его должен подписать главa государства.

На минувшей неделе этот документ одобрил Сенат.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Минэнерго США изучили секретный доклад ЦРУ и пришли к выводу, что пандемия COVID-19 возникла в результате утечки данных из китайской лаборатории. По информации газеты, в биолаборатории мог произойти несчастный случай, который и привел к распространению инфекции.