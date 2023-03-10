Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что страна представила заместителю генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявление об отказе от своей квоты. Об этом информирует «Арменпресс».

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«Да, мы внесли соответствующее предложение в ОДКБ», — указал представитель армянского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в армянском Гюмри возле 102-й российской военной базы прошел митинг. Пришедшие утверждали, что Россия бездействует в урегулировании кризиса в Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что идея ввода миротворческой миссии ОДКБ в зону карабахского конфликта почти нереальна. Он подчеркнул, что у властей Армении есть сомнения в объективности некоторых стран организации. Он отметил, что многие страны, входящие в ОДКБ, близки с Азербайджаном.