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16 минут назад

Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ

Газета.Ru

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что страна представила заместителю генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявление об отказе от своей квоты. Об этом информирует «Арменпресс».

Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ
Фото: газета.ругазета.ру

«Да, мы внесли соответствующее предложение в ОДКБ», — указал представитель армянского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в армянском Гюмри возле 102-й российской военной базы прошел митинг. Пришедшие утверждали, что Россия бездействует в урегулировании кризиса в Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что идея ввода миротворческой миссии ОДКБ в зону карабахского конфликта почти нереальна. Он подчеркнул, что у властей Армении есть сомнения в объективности некоторых стран организации. Он отметил, что многие страны, входящие в ОДКБ, близки с Азербайджаном.

Позднее Пашинян попросил уточнить зону ответственности ОДКБ на армянской территории.

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