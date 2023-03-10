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1 час назад

Зеленский считает, что часть стран Запада помогают Украине «для галочки»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть стран Евросоюза и НАТО оказывают Украине помогают «для галочки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский считает, что часть стран Запада помогают Украине «для галочки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, одновременно с поддержкой Киева такие страны увеличивают товарооборот с Россией, а также зарабатывают десятки миллиардов долларов с помощью обхода санкций. При этом конкретные страны, которые были замечены в подобном, Зеленский называть не стал.

«С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки. А с другой стороны, делают обход санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов», – заявил Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Он также добавил, что речь идёт о «многих странах», включая членов Евросоюза и НАТО.

Ранее Зеленский опроверг связь между Украиной и взрывах на «Северных потоках».

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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