Зеленский считает, что часть стран Запада помогают Украине «для галочки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть стран Евросоюза и НАТО оказывают Украине помогают «для галочки». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, одновременно с поддержкой Киева такие страны увеличивают товарооборот с Россией, а также зарабатывают десятки миллиардов долларов с помощью обхода санкций. При этом конкретные страны, которые были замечены в подобном, Зеленский называть не стал.
«С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки. А с другой стороны, делают обход санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов», – заявил Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин.
Он также добавил, что речь идёт о «многих странах», включая членов Евросоюза и НАТО.
Ранее Зеленский опроверг связь между Украиной и взрывах на «Северных потоках».