В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире

«В этом мире существует не только украинская проблема. Есть еще очень много вопросов, которые касаются мира и благополучия людей и требуют внимания международного сообщества и заинтересованных стороны для их своевременного и надлежащего решения», — сказал Ван И по итогам ирано-саудовского диалога в Пекине.