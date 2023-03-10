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27 минут назад

В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире

Елена Прошина

Украина является не единственной проблемой в этом мире, есть еще много других вопросов, требующих внимания международного сообщества. Такое заявление сделал глава канцелярии комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И, передает пресс-служба МИД КНР.

В Китае назвали Украину не единственной проблемой в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В этом мире существует не только украинская проблема. Есть еще очень много вопросов, которые касаются мира и благополучия людей и требуют внимания международного сообщества и заинтересованных стороны для их своевременного и надлежащего решения», — сказал Ван И по итогам ирано-саудовского диалога в Пекине.

Известно, что результатом встречи в Китае стало подписание соглашения о возобновлении дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией. В течение двух месяцев в странах должны открыться соответствующие посольства.

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