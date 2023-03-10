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22 минуты назад

Италия объявила о проведении собственной конференции по восстановлению Украины 26 апреля

Газета.Ruиещё 1

Министерство иностранных дел Италии сообщило, что 26 апреля будет проведена конференция по восстановлению Украины с привлечением итальянских предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу итальянского внешнеполитического ведомства.

Италия объявила о собственной конференции по восстановлению Украины
Фото: газета.ругазета.ру

По данным министерства, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни объявил об этом на видеоконференции министров иностранных дел стран G7.

"Италия намерена играть ведущую роль в усилиях по восстановлению Украины", — указывается в сообщении.

Кроме того, в Италии выразили готовность делиться опытом и ноу-хау своих компаний и прорабатывать варианты сотрудничества.

«Целью апрельской конференции, которая состоится в Риме, является предоставление киевским властям ясной и подробной картины предложений от системы Италии», — заключается в сообщении.

Ранее Таяни указал на необходимость «всегда оставлять открытой дверь для дипломатии». До этого он заявил, что поставки итальянских истребителей Украине представляются «практически невозможными».

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