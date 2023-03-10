"Киево-Печерская лавра" предписала монахам УПЦ покинуть монастырь

"Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника <...> до 29 марта 2023 года", - говорится в документе.