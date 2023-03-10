"Киево-Печерская лавра" предписала монахам УПЦ покинуть монастырь

Монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. Предупреждение и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины) опубликовано на сайте обители в пятницу.
"Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника <...> до 29 марта 2023 года", - говорится в документе.
В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, была создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".