В Южной Осетии заявили об опасности событий в Грузии для Закавказья

События в Грузии могут стать угрозой для стабильности и безопасности в Закавказье, об этом рассказали в министерстве иностранных дел Южной Осетии, пишет РИА Новости.

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МИД уточнил, что пристально наблюдает за происходящим в Грузии. «Очевидно, что развивающийся серьезный внутриполитический кризис, в который снова загнали эту страну ее западные кураторы и так называемые "друзья", может стать угрозой для стабильности и безопасности всего Закавказского региона», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили дипломаты, доказательством этому служат лозунги протестующих. Они начали призывать к новому походу против Южной Осетии и Абхазии. В МИД отметили, что Запад много лет поддерживал грузинскую оппозицию, чтобы использовать в собственных интересах.