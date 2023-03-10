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56 минут назад

МИД Южной Осетии заявил об опасности событий в Грузии для Закавказья

Lenta.ruиещё 2

События в Грузии могут стать угрозой для стабильности и безопасности в Закавказье, об этом рассказали в министерстве иностранных дел Южной Осетии, пишет РИА Новости.

В Южной Осетии заявили об опасности событий в Грузии для Закавказья
Фото: ТАССТАСС

МИД уточнил, что пристально наблюдает за происходящим в Грузии. «Очевидно, что развивающийся серьезный внутриполитический кризис, в который снова загнали эту страну ее западные кураторы и так называемые "друзья", может стать угрозой для стабильности и безопасности всего Закавказского региона», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили дипломаты, доказательством этому служат лозунги протестующих. Они начали призывать к новому походу против Южной Осетии и Абхазии. В МИД отметили, что Запад много лет поддерживал грузинскую оппозицию, чтобы использовать в собственных интересах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что текущие события в Грузии «оркестрируются» извне.

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