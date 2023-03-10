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25 минут назад

Зеленский признался, что не взрывал «Северные потоки»

News.ru

Киев не причастен ко взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», заявил в ходе брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, подобные версии создаются с целью ослабить военную помощь Украине. Кроме этого, заявления о причастности Украины к подрывам газопроводов играют на руку Кремлю, считает Зеленский.

Зеленский признался, что не взрывал «Северные потоки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Что касается «Северного потока», то мы не имеем к этому никакого отношения. <...> Мы четко понимаем, где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств, и откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа... делают такие шаги. Это неправильно, это играет только на руку России, — утверждает он.

По мнению украинского лидера, распространителями слухов о причастности Киева к подрыву «Северных потоков» могут быть компании, которые не хотят распространять сильные санкции на Россию, поскольку тогда пострадает их бизнес. Зеленский уверен, что Россия является единственным серьезным врагом для всего мира, а потому от таких версий нужно отгораживаться.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

Нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, власти которых занялись расследованиями наряду с правительством ФРГ. Изначально выдвигалась версия о преднамеренной диверсии.

В мире,Владимир Зеленский,
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