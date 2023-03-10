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18 минут назад

Президент Республики Сербской подтвердил отказ от антироссийских санкций

ТАСС

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик провел в Сараеве встречу с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым, на которой подтвердил позицию республики по вопросу отказа от введения санкций против РФ.

Додик уточнил свою позицию по санкциям против России
Фото: ТАССТАСС

"Республика Сербская не меняет мнения по поводу введения санкций против России, и в этих рамках должна соблюдаться ее конституционная позиция", - написал Додик в пятницу в Twitter, опубликовав фотографию с Калабуховым.

Кроме того, президент Республики Сербской проинформировал российского посла о попытках Сараева отнять собственность у республики.

"Я сообщил послу России в Боснии и Герцеговине Игорю Калабухову о попытке захвата имущества Республики Сербской. Этот вопрос был решен Дейтонскими соглашениями, и имущество принадлежит энтитетам", - написал президент.

Ранее бывший член Президиума БиГ и нынешний президент Республики Сербской Додик неоднократно заявлял, что энтитет не может ввести санкции против России, несмотря на давление Евросоюза и США.

В свою очередь сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович заявила, что единого мнения о введении санкций против России в Боснии и Герцеговине нет. Она отметила, что ее коллеги по Президиуму БиГ от хорватов (Желько Комшич) и бошняков (Денис Бечирович) лично поддерживают введение санкций против РФ.

В мире,Милорад Додик,ЕС,
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