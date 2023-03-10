Додик уточнил свою позицию по санкциям против России

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик провел в Сараеве встречу с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым, на которой подтвердил позицию республики по вопросу отказа от введения санкций против РФ.

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"Республика Сербская не меняет мнения по поводу введения санкций против России, и в этих рамках должна соблюдаться ее конституционная позиция", - написал Додик в пятницу в Twitter, опубликовав фотографию с Калабуховым.

Кроме того, президент Республики Сербской проинформировал российского посла о попытках Сараева отнять собственность у республики.

"Я сообщил послу России в Боснии и Герцеговине Игорю Калабухову о попытке захвата имущества Республики Сербской. Этот вопрос был решен Дейтонскими соглашениями, и имущество принадлежит энтитетам", - написал президент.

Ранее бывший член Президиума БиГ и нынешний президент Республики Сербской Додик неоднократно заявлял, что энтитет не может ввести санкции против России, несмотря на давление Евросоюза и США.