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58 минут назад

Байден призвал арабские страны улучшить отношения с Израилем

Газета.Ruиещё 5

Президент США Джо Байден выступил в пользу налаживания взаимодействия арабских государств с Израилем, передает ТАСС. По информации агентства, так американский лидер отреагировал на сообщения о нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Байден призвал арабские страны улучшить отношения с Израилем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Чем лучше будут отношения между Израилем и его арабскими соседями, тем лучше станет для всех", - отметил Байден отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Говорить о взаимодействии Тегерана и Эр-Рияда президент США не стал, а также проигнорировал вопрос о том, можно ли говорить о снижении влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, учитывая, что наладить отношения Ирана и Саудовской Аравии помог Китай.

Ранее сообщалось, что в Иране рассказали о роли КНР в развитии отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Как отмечалось, встреча иранского президента Эбрахима Раиси с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине способствовала улучшению взаимодействия сторон.

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