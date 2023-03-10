Байден призвал арабские страны улучшить отношения с Израилем

Президент США Джо Байден выступил в пользу налаживания взаимодействия арабских государств с Израилем, передает ТАСС. По информации агентства, так американский лидер отреагировал на сообщения о нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

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"Чем лучше будут отношения между Израилем и его арабскими соседями, тем лучше станет для всех", - отметил Байден отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Говорить о взаимодействии Тегерана и Эр-Рияда президент США не стал, а также проигнорировал вопрос о том, можно ли говорить о снижении влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, учитывая, что наладить отношения Ирана и Саудовской Аравии помог Китай.