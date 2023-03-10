Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству

В Генпрокуратуре Украины заявили, что бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить на Украине по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве подчеркнули, что при участии прокуроров Офиса генерального прокурора Украины судом было принято решение об осуществлении специального судопроизводства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности президента Украины.

По сведениям следствия, 23 февраля 2014 года Янукович вместе с бывшим главной своей охраны переправили на территорию Российской Федерации не менее 20 человек. Экс-президент Украины также "подстрекал к дезертирству" военных Управления государственной охраны Украины, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины заявили, что Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в виде содержания под стражей по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года. Виктор Янукович с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года президент Украины.