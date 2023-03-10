В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
39 минут назад

Американский полковник ужаснулся комментарию Нуланд об ударах Украины по Крыму

Lenta.ruиещё 1

Если Вашингтон позволит Киеву совершать атаки на Крым, это приведет к дальнейшей эскалации и даже войне с Россией, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он заявил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский полковник ужаснулся комментарию Нуланд об ударах Украины по Крыму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — пояснил он.

Так полковник в отставке прокомментировал слова заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд, назвавшей военные базы в Крыму легитимными целями для Украины.

По мнению Макгрегора, главная ошибка Нуланд и других американских политиков заключается в нереалистичном подходе к Москве и российскому президенту Владимиру Путину. Это может обернуться стратегическим расчетом и привести к военному столкновению с Москвой, считает он.

В мире,Дуглас Макгрегор,Виктория Нуланд,Владимир Путин,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий